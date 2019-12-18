Зауральцы, есть желание – будут и гранты!

За время действия программы с 2012 года ее получателями здесь стали девять человек. Трое из них только в прошлом году. И на текущий момент в районный отдел сельского хозяйства уже поступило 24 (!) заявления, которые специально созданной комиссии еще предстоит рассмотреть и принять по ним соответствующее решение.

В общей сложности в 2015 году из 200 заявлений по области получателями гранта на развитие своих хозяйств стали 105 человек. На эти цели были выделены средства в сумме 77 миллионов рублей. С 1 апреля стартовала новая кампания по приёму документов.