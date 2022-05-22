Зауральцы, физкульт-УРА! УРА! УРА!

К новым рекордам будьте готовы: начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин анонсировал спортивный бум и рассказал о развитии спортивной инфраструктуры и планах на лето.

Спорт – в шаговой доступности

В этом году будут реконструированы детско-юношеские спортивные школы в райцентрах Мокроусово и Юргамыш. Завершится ремонт спортивной школы в селе Половинном. В прошлом году началась реконструкция спортивного комплекса «Богатырь» в курганском микрорайоне Рябково. Нынче работы будут закончены. Кроме того, в областном центре будут созданы два мини-стадиона.

– Эти площадки станут местом притяжения горожан, поскольку расположатся в шаговой доступности. Многие мечтают посещать спортивную площадку и бесплатно заниматься физической культурой и спортом, – отметил Сергей Моторин. – Новые объекты появятся в парке «Молодёжный», где развивается городской спортивный кластер.

Одним из объектов станет воркаут-зона, где будет установлено профессиональное спортивное оборудование для занимающихся уличной гимнастикой. В той же локации появится площадка для пляжного волейбола. Эти виды спорта пользуются популярностью у курганской молодёжи.

– Планируем завершить строительство так называемой умной спортивной площадки, финансирование будет предоставлено по федеральной субсидии в рамках программы «Спорт – норма жизни». С администрацией города Кургана место определено. Это, скорее всего, будет посёлок Рябково, – пояснил глава спортивного ведомства.

Умная площадка – это физкультурно-спортивный комплекс открытого типа. Такой проект уже реализован в микрорайоне Заозёрном. Своё название этот комплекс получил потому, что позволяет через Интернет и личный QR-код подобрать набор упражнений, которые вам нужны. Ну чем не сюжет из фильма про будущее?

– По программе «Спорт – норма жизни» будут созданы три площадки ГТО – в посёлке Лебяжье, в сёлах Половинное и Шатрово, – продолжил рассказ Сергей Моторин. – Также планируется закупка малых спортивных площадок. В Кургане они уже установлены возле некоторых школ и стали излюбленным местом досуга ребят.

Заозёрный ждёт бассейн

По словам Сергея Анатольевича, приоритет в формировании городской спортивной инфраструктуры – это шаговая доступность создаваемых объектов. Занятия физической культурой должны стать нормой для граждан, а государство со своей стороны – обеспечить людям условия для этого. Поэтому на такие благие цели бюджет денег не жалеет, и в этом году на развитие спорта из казны будет направлено 70 миллионов рублей. Кроме уже ведущегося строительства спортивных объектов сейчас идёт разработка проектов для двух физкультурно-оздоровительных комплексов – в Шумихе и Кургане.

Также Сергей Моторин прокомментировал ситуацию со строительством ещё одного спортивного объекта, который ждут курганцы, – бассейна в микрорайоне Заозёрном:

– На днях в Курган приехал представитель компании, которая будет заниматься строительством бассейна Курганского госуниверситета. Прошли переговоры с ректором вуза Надеждой Дубив. Общее понимание есть. Ход строительства бассейна сейчас в стадии проработки. Есть надежда, что он у нас появится.

В современных условиях нашим спорт-сменам перекрывают возможность проявить себя на мировых первенствах. Однако всероссийские и региональные соревнования тоже отличный шанс показать мастерство.

– Эти состязания будут приравнены к международным. Наши спортсмены получат дополнительные бонусы, – пояснил Сергей Моторин. – Министерство спорта проводит большую работу, чтобы спорт-смены высокого класса не потеряли свой навык и могли по полной программе готовиться к дальнейшим стартам. Я убеждён, что текущая ситуация носит временный характер и без России на мировой спортивной арене будет скучно и неинтересно.

Кто такой тренер-общественник?

В нашем регионе для спортсменов также будут организованы соревнования различного уровня. К примеру, сейчас в области проходит акция «Мы вместе. Спорт». Она была организована во время Паралимпийских зимних игр в Ханты-Мансийске. В эту акцию теперь включены все муниципальные округа и районы Курганской области.

– В преддверии праздника Победы в рамках этой акции прошли велопробеги, марафоны, автопробеги, соревнования по различным видам спорта, – рассказал начальник управления. – Спортсмены через личный пример приглашали граждан к занятиям физической культурой, которые ещё только думают решиться на это. Сейчас готовится конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Это очень важно, когда вся семья заинтересована в здоровом образе жизни.

По словам Сергея Моторина, чтобы привлечь подрастающее поколение к занятию спортом, совместно с областным департаментом образования и науки этим летом будет реализован проект «Тренер-общественник». В каждом муниципалитете уже определены люди с необходимым образованием и желанием заниматься с детьми. Управление для этих занятий приобретёт необходимый инвентарь, чтобы эти молодёжные команды смогли реализовать свои спортивные амбиции в летний период. Созданы для этого условия и в оздоровительных лагерях.

– Масштабный проект, который мы начали реализовывать в прошлом году, «Спортивное Лето-2021» планомерно перетекает в «Спортивное Лето-2022». Стартует он ориентировочно с 25 мая, и всё лето мы все вместе по всей области будем заниматься спортом!

В прошлом году в рамках этой акции прошло более четырёх сот мероприятий, в которых приняло участие около шести тысяч человек. Кроме этого управлением сформирован календарь официальных мероприятий, согласно которому свои соревнования на территории Курганской области будут проводить представители пятидесяти двух видов спорта. Также, подчеркнул Сергей Моторин, к совместному сотрудничеству с региональной властью в деле развития физкультуры и спорта готовы и фитнес-клубы. Все детали – на сайте управления. Туда же руководитель спортивного ведомства предложил гражданам направлять свои предложения о том, как совершенствовать работу по привлечению всех жителей к поддержанию здорового образа жизни.

Константин Сапунов. Фото со страницы правительства Курганской области «ВКонтакте».

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