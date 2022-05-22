Зауральцы и еще 20 млн россиян присоединились к марафону «Новые горизонты»

Трансляции первого дня федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» набрали более 20 млн просмотров. Мероприятие проходит с 17 по 19 мая на пяти площадках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи.

Старт марафону на всех пяти площадках дал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В своей приветственной речи он говорил о важности просвещения для принятия ответственных решений: “Сейчас, когда одним из главных прорывных направлений экономики являются креативные индустрии, а главным конкурентным преимуществом - творческий потенциал людей. В условиях информационной войны и невероятного количества фейков, которые становятся всё профессиональнее, всё агрессивнее, как не оказаться обманутым и не дать собой манипулировать? Есть только один способ – разбираться самому. Человека, хорошо знающего историю и культуру, сложно обмануть”.

В перерывах между лекциями спикеров первого дня марафона на ВДНХ транслировали познавательные видеоролики на различные темы. Зрители увидели лекцию-экскурсию по Музею Победы «Великий подвиг во имя мира. СССР во Второй мировой войне», фильм «Первый шаг во Вселенную. История освоения космоса», представленный Московским музеем космонавтики, лекцию-экскурсию профессора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Ларисы Абызовой, посвященную традициям русского балета, и лекцию-экскурсию, посвященную личности и творчеству писателя Льва Толстого, которую провел советник Президента РФ по вопросам культуры, правнук писателя Владимир Толстой.

Середина дня на площадке была посвящена цифровым технологиям, развитию СМИ и культуре. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев прогнозировал будущее цифрового развития России, рассказал о сегодняшних возможностях, которые дает работа в российском IT-секторе, и о том, что России должна оставаться частью глобальной сети интернет, сохраняя определенную политику безопасности. Министр сказал, что ожидает появления цифрового рубля.

Завершила день на площадке встреча с творческой группой киностудии «Союзмультфильм» во главе с генеральным продюсером Юлией Осетинской и режиссером-сценаристом Борисом Чертковым, которая представила гостям марафона свой анимационный фильм «Суворов. Великое путешествие».

Параллельно с лекционной программой на площадке марафона в Москве прошел первый день финальных состязаний Просветительских игр для старшеклассников. Их проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. После интеллектуальной викторины, в которой приняли участие 88 команд, в тройку лидеров вошли команды из Москвы, Мурманской и Московской областей. Завтра участников ожидает скоростная сборка спилс-карт и конкурс социальных проектов, а в последний день марафона – спортивные и киберспортивные состязания.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе “ВКонтакте” и на ресурсах партнеров.

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