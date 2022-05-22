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Зауральцы, легкоатлетическую эстафету, посвящённую 77-й годовщине Победы,смотрите в наших соцсетях!

Проведём прямую трансляцию.

14 мая, 2022 - 08:30

Издательский Дом «Новый мир» в своих группах «Вконтакте», 14 мая проведёт прямую трансляцию легкоатлетической эстафеты, посвящённой 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивный праздник состоится на Курганском ипподроме в посёлке Увал. Парад открытия запланирован на 11:30 часов. На праздник могут прийти все желающие.

Всего планируют провести шесть забегов, в нихпримут участие около 1000 представителей команд общеобразовательных заведений, ССУЗов, ВУЗов, коллективов физической культуры, ветеранов, сборные муниципальных районов и округов Курганской области. В программу спортивного праздника предполагается включить турнир по перетягиванию каната и забег в зачёт XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос», забег в зачёт Универсиады Курганской области.

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14 мая, 2022 - 08:30

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