Зауральцы могут посетить выставку «Обыкновенный нацизм»

В Музее Победы в Москве открылась выставка «Обыкновенный нацизм» – новый экспозиционный проект об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.

В экспозиции больше 200 экспонатов о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014–2022 годах.

Выставку в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» открыли министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сообщает пресс-служба департамента образования и науки.

Материалы для выставки собраны из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости «Донбасс. Геноцид 2014–2022». Многие экспонаты будут демонстрироваться впервые.

Посетить выставку можно до 17 июля. Возрастная категория - 18+.

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