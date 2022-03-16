Зауральцы могут устроиться трактористами, агрономами и зоотехниками

Аграрии Курганской области готовятся к посевной кампании. Для животноводов весна тоже хлопотное время, подрастает молодняк. Главное управление по труду и занятости населения подготовило топ-10 актуальных вакансий этой недели в сфере сельского хозяйства.

В АО «Кургансемена» (г. Курган) требуется инженер-технолог на производство растительного масла (зарплата от 50 тыс. руб.)

Контакты: Сулейманов Данис Дамирович, тел.: 89634358267, Email: suleymanov@kurgansemena.ru

В ООО «Учебно-опытное хозяйство «Каширинское» (Кетовский район) требуется тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (зарплата от 45 тыс. руб.).

Контакты: Менщикова Анастасия Константиновна, Тел.: +7(3523)154231, Email: elita-45@mail.ru

ИП Ильтякову В.Н. (Частоозерский район) требуется ветеринарный врач (зарплата от 40 тыс. руб.).

Контакты: тел.: 8(3522)545782, Email: svk2@veles.su

В ООО «ДОРТЕХ» (Макушинский округ) требуется тракторист (зарплата от 40 тыс. руб.).

Контакты: Приходько Елена Сергеевна, тел.: +7(3522) 44-36-66, Email: gorset@list.ru.

В ООО «Агро - клевер» (Шадринский округ) требуется агроном (зарплата от 35 тыс. руб.).

Контакты: Теплоухова Елена Сергеевна, тел.: +7(3525)330007, Email: agro-klever@mail.ru

В ООО «Мишкинский продукт» (Мишкинский округ) требуется ветеринарно-санитарный врач (зарплата от 32 тыс. руб.).

Контакты: Коротовских Наталья Александровна, тел.: +7(3524)731753, Email: kadrovik.mp@mail.ru

В ООО «Агро - клевер» (Шадринский округ) требуется зоотехник (зарплата от 30 тыс. руб.).

Контакты: Теплоухова Елена Сергеевна, тел.: +7(3525) 330007, Email: dp@agroklever.ru

В ООО «Рассвет» (Шадринский округ) требуется агроном (зарплата от 30 тыс. руб.).

Контакты: Рудаков Александр Николаевич, тел.: +7(963)0100099, Email: ooo-rassvet45@yandex.ru

В ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Добродел» (Катайский район) требуется обвальщик мяса (зарплата от 30 тыс. руб.).

Контакты: Песоцкий Вячеслав Сергеевич, тел.: +7(3525)125516, Email: pvo06@yandex.ru

ИП Медаровой Ж.Б. (Половинский округ) требуется животновод по уходу за рабочими животными (зарплата от 30 тыс. руб).

Контакты: Медарова Жарайдат Башировна, тел.: 8(909)1461463, Email: NET@mail.ru.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.