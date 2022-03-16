Зауральцы могут вернуть 50% от стоимости детской путёвки

Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путёвки для ребёнка, которую впервые применили в 2021 году. Её запустят с 1 мая текущего года.

Чтобы вернуть 50% от стоимости детской путёвки, нужно выполнить всего одно условие: купить ребёнку путёвку в детский лагерь с помощью карты «Мир», которая зарегистрирована в программе лояльности для держателей карт «Мир».

-В нашей области координатором по вопросам получения кешбэка и возмещения средств за приобретённые путёвки является Государственное автономное учреждение «Содействие детскому отдыху», которое в прошлом году подписало соглашение с «Национальной Системой Платёжных Карт МИР» и вошло в число партнёров программы, - рассказала начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних Департамента образования и науки Наталья Козлова.

Возврат половины потраченных средств (но не более 20 тысяч рублей) за вновь купленные путёвки придёт на карту в течение пяти дней, уточнили в пресс-службе Департамента образования и науки Курганской области.

Количество поездок на одного ребёнка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путёвки.

Продажи путёвок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.

Добавим, что в текущем году, как и раньше, родители, чьи дети отдохнули в санаторных оздоровительных лагерях и детских санаториях Курганской области, смогут вернуть 75% от утверждённой стоимости путёвки в регионе, а те, кто отдохнул за пределами области — 50%.