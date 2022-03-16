Зауральцы начинают сбор лекарственных растений

Оказывается, через месяц уже можно идти в лес и начинать сбор лекарственных растений.

О том, какие травы могут заменить антибиотики, как помочь иммунитету и как правильно хранить сырье, рассказал курганский травник Дмитрий Юровский

Самому молодому травнику страны скоро 30 лет, и он известен далеко за пределами своего города. Нашего города – поскольку Дмитрий Юровский родился и живет в Кургане. Его популярность началась с участия в шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия». После выхода программы в эфир внимание к его персоне увеличилось в разы. С тех пор Дмитрий – нередкий гость федеральных СМИ, где он выступает как фитоэксперт.

Всё начинается с мамы

– Дмитрий, дело, которым вы занимаетесь, вполне оригинальное. Особенно для молодого человека. Предполагаю, что все началось с увлечения лечебными травами, а теперь переросло в профессию.

– Да, так и было. Я вырос в Кетовском районе Курганской области, село Садовое. Жили мы в тесном соседстве с природой. А любовь к травам, к растениям у меня от мамы. Когда она училась на агронома, собирала гербарий, сушила цветы, препарировала. Я это все наблюдал и, будучи маленьким, уже знал названия многих специфичных растений. В 15 лет стал сам ходить в лес, собирать травы и по примеру мамы сушить, а затем изучать. Задача оказалась непростой, иногда обманывался.

Курганская область с точки зрения растительного мира имеет интересное местоположение: у нас и степи, как в Казахстане, и подтайга, и разнообразие озер, и хвойные леса – такие же лесные пейзажи можно наблюдать на Средиземноморье! Могу утверждать, что это рай для знающих: у нас огромное многообразие трав и других растений, имеющих ценность.

С подросткового возраста я стал читать много литературы, и в первую очередь по фитотерапии. Я так проникся этой темой, что каждое лето начал заготавливать много новых лекарственных трав, познавая на практике их целебные свойства. Именно в этот период мне попала в руки первая книга известного травника из Башкирии Рима Ахмедова. Это была даже не книга, а поэтический роман о лекарственных травах. Рим Билалович описывал не только их лечебные свойства, но и приводил истории излечения конкретных больных. Это очень меня мотивировало, и после школы я пошел учиться в Курганский медицинский колледж. В 2013 году, когда вышла последняя книга Ахмедова о травах, я смог найти его контакты. Когда мы пообщались по телефону, он подарил мне свою новую книгу с напутственными словами: «У вас впереди большая жизнь! Постарайтесь каждый день пополнять свои знания, и тогда добьетесь многого». Эта книга теперь – моя реликвия… Мне повезло с учителями – и с мамой, и с Ахмедовым.

– Чему научил вас башкирский травник?

– Он как-то сказал: «Чтобы преуспеть в деле, ему нужно отдать всю жизнь». Я следую этому завету. После медколледжа прошел курсы повышения квалификации для

медработников по фитотерапии. С 2017 года читаю бесплатные лекции в городской библиотеке. Выступаю в качестве эксперта в СМИ. Мне нравится делиться знаниями.

– На шоу «Удивительные люди» зрители узнали, что вы не просто занимаетесь травами, изучаете их целебные свойства и практикуете лечение, но можете по запаху и даже в измельченном виде определить название растения и дать ему характеристику. Это просто магия какая-то…

– Это большой труд и огромное желание преуспеть в своем деле. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, постоянно в этом направлении развиваюсь, учусь. Начинал с заготовки 10 видов трав, теперь ежегодно собираю более 150. А знаю лечебные свойства около 500 видов растений, может, и больше, никогда не подсчитывал.

Для чая и «чайников»

– Посоветуйте: в наших суровых краях когда лучше собирать растения? Самые элементарные, для непосвященных.

– Не такой уж и суровый наш край, а вполне себе благодатный. Можно начинать уже в апреле – почки и березовый сок. Потом идет сбор коры растений, листья березы и черной ольхи. Когда начинают цвести кустарники, начинается сбор первоцветов – первых весенних трав, которые идут не только на сушку, но и на сок. Кстати, здесь хочу обратить внимание на важный нюанс. Очень многие собирают листья малины, когда уже появляются ягоды. На самом деле нужно ухватить момент, когда растение только зацветает, то есть в период его бутонизации, и только тогда брать листья. Настойку из листьев малины лучше делать сразу, как только лист подсох, не давать ему залеживаться. В настойке полезные свойства сохраняются дольше: два-три года. Если же хранить сырье в листьях, то лучше это делать в холщовых или крафтовых мешочках. Если в банках – то стеклянных, не пластиковых. Листья малины обладают антисептическими свойствами, их применение при вирусных инфекциях одобрено официальной медициной. Они содержат вещества, по своей химической структуре напоминающие действие антибиотиков. Также они способствуют поддержанию физических сил, улучшению настроения, бодрости и жизненному тонусу.

– Мы, имею в виду современное общество, теперь болеем простудными заболеваниями круглый год. Как нам может помочь фитотерапия?

– В сезон эпидемии вирусных респираторных заболеваний очень ценно принимать противовирусные растения, такие, например, как лабазник вязолистный (таволга). Полезен чай из лабазника с листьями шалфея. Эти растения не только помогают бороться с вирусами, но и усиливают иммунную защиту. Очень хороший напиток для иммунитета: смешанные в равных пропорциях цветы таволги, монарды двойчатой и листья шалфея лекарственного. Измельчив ингредиенты, вы завариваете столовую ложку в стакане кипятка и выпиваете настой в течение дня либо принимаете его по полстакана каждое утро в течение четырех недель. После месячного приема следует сделать перерыв. Кстати, можно использовать эти травы и по отдельности: три недели принимать лабазник, три – монарду, далее – шалфей. Запомните: это одни из основных трав в период простудных и вирусных заболеваний.

– А какие травы помогут изгнать из организма омикрон?

– Если уже заболел, то нужны потогонные растения – это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена в России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым. Выпивайте четыре-шесть чашек отвара в день, ограничившись одной чайной ложкой сбора на одну чашку кипятка. Растения с противовирусным эффектом – это цветы лабазника, которые являются природными анальгетиками, а также спиреи. А для профилактики заболевания можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором.

Бесплатный гектар пока не дают

– Правда, что в травах есть незаменимые витамины?

– Да. К примеру, витамин С: в листьях облепихи его даже больше, чем в лимоне. Они к тому же снижают воспаление, как, собственно, и листья малины, которые еще снимают повышенную нервную возбудимость...

– Кстати, о нервах. Очень сложно сейчас сохранить душевный баланс. Как с помощью трав помочь психике?

– Бороться со стрессом поможет, например, мята. Следует взять чайную ложку сухой измельченной травы (мяты, котовника (кошачьей мяты) или мелиссы (мяты лимонной) на стакан кипятка, настоять 20 минут и выпить настой разом. Если хотите пропить мяту курсом, две-три недели принимайте по одной трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Последнюю дозу обычно выпивают за два часа до сна, чтобы сон нормализовался. У многих на дачах растут травы, именуемые мятой, на самом деле это может быть мелисса. Отличить их можно по запаху: у мяты перечной характерный ментоловый запах, у мелиссы более мягкий, лимонный, а котовник кошачий имеет смесь ароматов – лимона, розы и герани.

– Как и сколько хранить лекарственные растения?

– У любого растения дольше хранятся корни, кора и семена, а вот цветы и листья требуют ежегодной заготовки. Некоторые травы допускается хранить два года, но не более. Главный показатель, по которому определяется качество сырья, – цвет и аромат. Если растение стало менять цвет и постепенно исчез аромат – оно больше не годится. Я не сторонник аптекарских закупок, поскольку при массовом сборе трав не всегда сохраняются необходимые условия сушки и хранения. Сам стараюсь сушить растения в полумраке, чтобы затененность была максимальной. Только тогда растение сохраняет свой естественный цвет, запах и все полезные свойства.

– Дмитрий, с вашими компетенциями вам будут рады в столицах. Вы не планируете переезд из Кургана в большой город?

– Не планирую, пока получается работать с федеральными партнерами дистанционно или в формате командировок. К тому же у меня есть планы на Курганскую область. Я хочу поучаствовать в программе «Мой гектар» и получить землю в Кетовском районе в окрестностях Садового. Правда, пока всё двигается туго, уже сменились два главы района, а мой воз и ныне там. Присмотрел замечательное место, важное для меня, там огромная чабрецовая поляна, хочу сохранить ее, ну и еще засадить другими ценными травами, чтобы проводить заготовку собственного сырья. Уже и соседей подобрал, гончары-ремесленники тоже хотят рядышком участки. Так что у нас целый кластер образуется.

Такие самородки, как Дмитрий Юровский, могут стать гордостью нашего края, его брендом, если хотите. Люди увлеченные, пассионарные, готовые трудиться на благо других – это наша опора. Дмитрий очень рассчитывает на содействие муниципальных властей в получении земли и на скорейший старт проекта. Пусть всё получится! Мы обязательно встретимся с Дмитрием еще не раз, а пока вы можете присылать ему вопросы на почту gazetanm@mail.ru.

Анна Лимонова. Фото: телепрограмма «Живая аптека», ТВ-канал «Загородный».