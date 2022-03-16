Зауральцы не останутся без сладостей в условиях санкций

Санкции, введенные в отношении России странами Запада, не повлияют на ассортимент кондитерских изделий на полках российских магазинов. Как заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОН Вячеслав Лашманкин, в России производится широчайший ассортимент сладостей, 20% из которых идут на экспорт.

«В России работает 4356 предприятий кондитерской промышленности. Такой номенклатуры кондитерской продукции, какая есть у нас в стране, нет больше ни в одной стране мира. Из 4 млн тонн кондитерской продукции, которую мы произвели по итогам прошлого года, почти 800 тыс. тонн, то есть, это 20%, уезжает за пределы Российской Федерации. География экспорта -- 91 страна мира. Поэтому мы обеспечиваем полностью потребности внутреннего рынка нашей страны», - отметил он.

По словам эксперта, практически все, что сегодня используется в кондитерской промышленности, производится в РФ. «Безусловно, есть какие-то продукты, которые не локализованы в силу наших климатических особенностей. Например, какао-бобы. Нам приходится искать это сырье на внешних рынках. Конечно, сейчас достаточно сложная ситуация, но проблемы для того и существуют, чтобы их решать. Поэтому производители сейчас ищут варианты, каким образом обеспечить себя тем сырьем, которое нужно и которое не производится на территории России», - рассказал Вячеслав Лашманкин.

По его словам, у кондитеров есть ингредиенты, которые произрастают в определенных регионах мира. Некоторые компании закупают сырье в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.