Зауральцы очень внимательно реагируют на призывы политических партий

Своим мнением о ходе выборов с редакцией Издательского дома «Новый мир» поделился директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов:

- Уже несколько тысяч зауральцев реализовали своё конституционное право выбрать для себя светлое будущее. Это очень здорово. Радует то, что все уровни общественных палат страны участвуют в системе выборов. Люди достаточно активно идут на выборы и выражают свою позицию о том, как они видят своё будущее. Это очень важно. Наши граждане очень внимательно реагируют на призывы политических партий. Стоит отметить, что Избирательная комиссия Курганской области много сил и средств вложила в организацию и проведение выборов, устройство технологии голосования. Избирателям комфортно прийти на участок и осуществить свой выбор. И очень хорошо, что у них есть эти три дня на то, чтобы найти время для возможности выразить свою позицию. Добавлю, что сотрудники нашей академии активно участвуют в организации, проведении выборов и следят за ходом их процесса.

Константин Сапунов.