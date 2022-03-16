Зауральцы поборются за выход в финал Х Национального чемпионата молодых профессионалов

Молодые профессионалы из Курганской области смогут продемонстрировать свои навыки и умения в 18 компетенциях. Ещё в трёх компетенциях будут соревноваться юниоры-школьники.

Состязания для наших ребят пройдут в 11 регионах страны: Кемеровской, Липецкой, Свердловской, Ульяновской, Московской, Томской, Иркутской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Мордовии, г. Санкт-Петербурге.

Лидеры по итогам отборочных соревнований поборются за победу в финале Национального чемпионата, который пройдёт в мае этого года в Саранске, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки. Победители и призёры будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной.

- Наши молодые профессионалы — студенты колледжей и техникумов Курганской области, а также школьники всегда достойно представляли регион не только на всероссийских, но и международных состязаниях «Ворлдскиллс». Уверен, что этот год не станет исключением, и наши ребята вернутся домой с отличными результатами, чтобы побороться за звание победителя или призёра в финале. Желаю всем участникам уверенности в себе, упорства в достижении поставленной цели и, конечно же, везения. У вас все получится! - отметил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Фото из группы Департамента образования и науки Курганской области в соцсети «Вконтакте».