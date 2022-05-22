Зауральцы, пострадавшие из-за природных пожаров, могут рассчитывать на выплаты

Вниманию пострадавших в результате ЧС в связи с пожарами на территории Курганской области!

По решению губернатора Вадима Шумкова пострадавшие в результате ЧС получат денежные выплаты из резервного фонда области.

Пострадавшие в связи с природными (ландшафтными) пожарами в результате ЧС 28 апреля и 10 мая в следующих населенных пунктах:Курган - СНТ «Малиновка», Варгашинский район –Моревское, Белозерский округ –Волосниково, Кетовский округ - Чистопрудное, Костоусово (СНТ «Разлив»), СНТ «Икчанка», Каргапольский округ –Шадринский - могут рассчитывать на следующие выплаты в зависимости от статуса недвижимого имущества, которое должно быть зарегистрировано в установленном порядке, степени утраты имущества:

- разовая материальная помощь в размере 10 тыс. рублей

- 30 тысяч рублей, если имущество было утрачено частично

- 50 тысяч рублей, если имущество было утрачено полностью

Дополнительные выплаты:

- 100 тысяч рублей получат те, кто в результате ЧС потерял действующий дачный дом

- 300 тысяч рублей получат дополнительно те, кто потерял жилой дом и был зарегистрирован в нем по месту жительства (прописан), в случае, если это было единственное жилье.

Суммы компенсации рассчитаны на одно жилое помещение или садовый дом.

Факт утраты имущества в результате пожара должен быть подтвержден.

Действует заявительный порядок: все заявления от граждан на предоставление компенсации за утрату имущества рассматриваются на комиссии в муниципалитетах.

Сведения о недвижимости и прописке, указанные в заявлениях, сверяются с данными Росреестра и УФМС.

Гражданам, у кого утрачены документы, оказывается помощь по их восстановлению.

Телефон круглосуточной горячей линии, организованной для погорельцев Главным управлением социальной защиты населения Курганской области: 8 (3522) 23-11-90.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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