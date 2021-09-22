Зауральцы проголосовали не за красивые обещания, а за конкретные дела

В Курганской области состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

К голосованию по партийным спискам допустили 14 политических объединений. Это больше, чем в 2016 году, когда выбирали прежний состав ГД. По Курганскому одномандатному избирательному округу №108 кандидатами в депутаты Госдумы были зарегистрированы девять человек. Это также больше, чем пять лет назад – тогда конкуренция была 5 человек на мандат.

В Зауралье работали 944 избирательных участка.

Проголосовать зауральцы могли в течение трёх дней – 17, 18, 19 сентября с 08:00 до 20:00 часов. Жители региона говорили о том, что это удобно.

- Когда раньше было нужно проголосовать за один выходной день, людям подчас это было неудобно сделать, тем более осенью, когда много своих дел, - рассказал глава региона Вадим Шумков. - Сейчас Центризбирком подготовил правильный формат, когда в течение трёх дней можно найти время, чтобы подъехать на удобный для вас участок и проголосовать должным образом.

Отметим, что участие всех граждан в выборах всех уровней губернатор считает необходимым процессом для повышения качества жизни.

На выборах депутатов Госдумы в Курганской области, по предварительным данным, явка составила более 48 %. «Единая Россия» получила первое место и набрала 36% голосов избирателей, КПРФ – 23,45%, ЛДПР – 11,78%, «Справедливая Россия – за правду» - 10,51%, «Новые люди» - 6,61%, «Партия пенсионеров» - 4,17%. Остальным политическим объединениям предпочтение отдали менее 1% избирателей.

Победа «Единой России» на выборах в Госдуму была чистой и честной. Это подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, выступая в Федеральном штабе общественной поддержки

«Единой России» после завершения голосования по всей стране. Избиратели поверили не красивым обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы «Единой России».

По одномандатному избирательному округу победителем стал Александр Ильтяков с 37,58%. Именно он будет представлять интересы региона в Госдуме как одномандатник.

«Хочу поздравить Курганскую область, наших избирателей за их выбор. Мы продолжим работать на всю Курганскую область. Будем работать над изменениями и не подведём, уважаемые земляки», - сказал секретарь регионального отделения партии Александр Ильтяков.

Добавим, что в целом голосование прошло на высоком организационном уровне. Серьёзных происшествий или каких-либо провокаций на территории Курганской области зафиксировано не было.

Как отметил председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов, наблюдение осуществлялось по трём направлениям: наблюдатели от Общественной палаты региона присутствовали на избирательных участках, работал колл-центр, а также все три дня голосования действовал Центр общественного наблюдения, в который поступали видеоизображения с 297 избирательных участков региона и 27 территориальных избиркомов.

Для обеспечения безопасности накануне выборов их обследовали специалисты пожарной охраны, сотрудники полиции и Росгвардии со служебными собаками.

На избирательных участках соблюдались все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Помещения были украшены флажками и шариками. Тем, кто пришёл на выборы впервые, вручали небольшие презенты. В ряде районов на участках организовали буфеты, ярмарки декоративно-прикладного творчества, концерты. Голосовали и пожилые граждане, и молодёжь, некоторые посетили участки целыми семьями, прихватив с собой и четвероногих любимцев. В Белозерском и Шадринском районах члены избирательных комиссий поздравили молодожёнов.

Екатерина Черепанова.

Фото Николая Пушилина.