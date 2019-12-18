Зауральцы проголосовали. Ждём результатов

Голосование было нацелено на отбор кандидатов на выборы в Государственную Думу VII созыва. Подробности с места событий рассказывают наши корреспонденты.

В Зауралье в 8 часов утра открылись более 190 счетных участков. В списках кандидатов заявлено 11 человек. Среди них – действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков, депутат областного парламента Игорь Меньшиков, глава Макушинского района Василий Шишкоедов, представители сферы здравоохранения, общественники, политики, предприниматели. У каждого из них большое желание попасть на думские выборы, которые будут проходить в сентябре, заявить о себе на федеральном уровне и сделать что­то полезное для своего региона.

В областном центре работали 29 участков. Несмотря на солнечную погоду, народ, как отмечали наблюдатели, был с утра весьма активен. Понятно, что многие спешили проголосовать и спокойно уехать за город разбираться с дачными грядками.

Что в районах

В Шумихинском районе открылись семь участков – четыре в районном центре, а также в селах Карачельское, Галкино, Большая Рига. Накануне в газете «Знамя труда» были опубликованы адреса участковых комиссий, названия улиц, входящих в их состав, номера телефонов. Кроме того, в одном из номеров районки были размещены обращения руководителей района, местного отделения единороссов, а также областного депутата Владимира Сажина и главы города Шумихи Анатолия Козлова с призывом к землякам проявить активность, прийти на праймериз и проголосовать за достойных людей.

Виолетта Крохалева первой пришла на голосование.

– Я член партии «Единая Россия». Мой долг – проявить гражданскую активность. Ни в коем случае нельзя пропустить это событие. Меня волнует будущее нашей области, – уверена она.

В Лебяжьевском районе работали также семь участков.

Первый посетитель в Лебяжье пришел еще до открытия участка. На 10 часов в районе проголосовали 200 жителей (10,7%), наибольшее количество – 60 человек – в селе Балакуль, в самом Лебяжье – 47.

В Юргамышском районе для проведения предварительного голосования открылись шесть избирательных участков. На 10 часов выразили свою гражданскую позицию 311 человек. Наиболее активно голосование прошло на двух избирательных участках – в селах Кислянское и Кипель. К сожалению, менее активно голосовал Юргамыш.

Своё волеизъявление граждане выражают добровольно и самостоятельно. Об этом свидетельствует тот факт, что на участок прибыл пенсионер в инвалидном кресле.

Один из участников предварительного голосования – глава Макушинского района Василий Шишкоедов на избирательный участок пришел с супругой и внуком. Звучат приветствия, пожелания успехов и победы. У всех праздничное настроение. Из динамиков раздается музыка на весь центр города, и даже те, кто не знал про голосование, заинтересовавшись, отправляются домой за паспортом.

А на счетный участок в селе Обутковском приехали проголосовать из соседнего Казаркино: люди объединились, и на нескольких личных машинах прибыли сразу 15 человек.

В селе Белозерском работали два избирательных участка, а всего по району – семь базовых участков для голосования. Жителям, желающим отдать свой голос за кандидатов от ведущей партии страны, проживающим на территориях, где нет базовых участков, предоставили арендованный транспорт для доставки в места голосования. Расписание движения транспортных средств было заранее размещено на информационных стендах.

В районном Доме культуры развернули замечательную выставку, на которой была представлена деятельность педагогов и воспитанников Дома детства и юношества. В зале шла концертная программа. На центральной площади дети могли прокатиться на электромобилях или попрыгать на батутах.

По словам руководителя местного исполнительного комитета Каргапольского отделения партии «Единая Россия» Натальи Бусыгиной, открытие восьми участков прошло в штатном режиме. Активность избирателей на 13 часов в районе составила 6,3%, всего на этот период проголосовали 1508 каргапольцев.

Жители Кургана не спешили поделиться голосами

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков проголосовал на участке, который расположен в школе № 46. Парламентарий отметил, что предварительное голосование проходит в очень сложных для избирателей условиях, поскольку в качестве счетных задействована одна пятая от всего количества избирательных участков.

– Однако в этом есть своя

изюминка. Тот человек, который неравнодушен к своему государству, осознает гражданскую ответственность за судьбу страны, обязательно придет на избирательный участок. Он проголосует за свое будущее. Это неравнодушные люди, это и есть основа демократии, – подчеркнул Александр Ильтяков.

Председатель регионального оргкомитета Сергей Лисовский, который в этот день специально прибыл в столицу Зауралья, первым объектом для посещения также выбрал участок в школе № 46.

– Процедура предварительного голосования в Курганской области проходит не в первый раз. Это реальная школа пробы сил, потому что все кандидаты, которые участвуют в этом процессе, сильно подтянулись. У них есть определенное понимание ответственности перед избирателями. То, что «Единая Россия» проводит перед выборами такое голосование, означает реальное обновление политической системы, – отметил он.

Затем сенатор вместе с председателем областной Думы Дмитрием Фроловым и действующим депутатом Госдумы побывал на избирательных участках, расположенных в ДК им. Горького, школе № 7 и КЦ «Курган».

Между тем на 13.00 явка на участки в Кургане достигла лишь 1,8 процента.

Сергей Лисовский, Александр Ильтяков и Дмитрий Фролов побывали в поселке Радужный. Поездка в микрорайон состоялась по инициативе Ильтякова во время объезда избирательных участков. Напомним, за неделю до предварительного голосования депутат Государственной Думы встретился с жителями поселка, которые жаловались на отсутствие освещения по пути следования из Рябково в Радужный. На встрече присутствовал и глава города Кургана Сергей Руденко. Тогда от Ильтякова прозвучало обещание решить проблему с освещением проселочной дороги.

Работы по установке светодиодных фонарей на столбы были выполнены в кратчайшие сроки – спустя 4 дня после встречи. Сейчас дело за городом, глава Кургана дал слово выполнить отсыпку дорожного полотна в течение месяца и укрепить его щебеночной смесью.

В Шадринском районе в день голосования работали 12 участков, это самое большое количество среди муниципальных образований.

За круглым столом

В 16.00 в региональном исполкоме 22 мая состоялось заседание круглого стола, на котором обсудили промежуточные итоги хода предварительного голосования за кандидатов в депутаты в Государственную Думу.

– Достаточно успешно идет процесс голосования. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше избирателей пришли на избирательные участки, но сегодня стоит хорошая погода, у людей дачные и хозяйственные дела. По районам идет активное голосование, пока проваливается город Курган, однако более­менее подтягивается Шадринск. Понятно, что те, кто сейчас на дачах, придут на избирательные участки под вечер, – отметил председательствующий Сергей Лисовский.

Сенатор также поделился впечатлением по итогам объезда избирательных участков.

– Достаточно большой интерес к предварительному голосованию проявляют жители, очень много молодежи, и это радует, потому что участие молодых избирателей – гарантия того, что в стране все будет развиваться, – сказал он.

Частоозерцы оказались самыми активными.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что в Часто­озерском районе на 13.00 проголосовавших – 14,1 процента от списочного состава избирателей. По словам депутата, в районе было сделано все, чтобы каждый человек мог приехать в райцентр и отдать свой голос за того, кого он считает наиболее достойным представлять Курганскую область в высшем законодательном органе России.

Итак, на 13.00 явка избирателей в день предварительного голосования по Курганской области составила 3,15 процента.

Вечером, после закрытия счетных участков, в региональном исполкоме оргкомитет подвел предварительные итоги голосования по определению лидеров, которых «Единая Россия» выдвинет в качестве кандидатов на выборы от партии в Государственную Думу.

– Результат по явке у нас достаточно неплохой. Пока мы находимся чуть выше среднего по стране. Однако подсчеты идут, и я надеюсь, что наш результат будет улучшен, – заявил председатель Курганского регионального оргкомитета Сергей Лисовский.

– Мы преодолели не только психологический уровень, но и самих себя. Потому что сегодня первый жаркий выходной день сезона. Люди поехали на дачи. Несмотря на жесткие условия регламента голосования, люди тем не менее вернулись и проголосовали. Поэтому мы сегодня даже одержали победу. Пусть скромный результат, но он настоящий, честный, – отметил депутат Государственной Думы Александр Ильтяков.

Такой же позиции придерживается депутат областной Думы Игорь Меньшиков, он подчеркнул, что сегодняшняя явка избирателей – реальный показатель, который мог быть достигнут в существующих условиях.

Глава Макушинского района Василий Шишкоедов выразил сожаление, что регламент предварительного голосования не позволил организовать мобильные избирательные участки.

– Люди с ограниченными возможностями здоровья оказались не вовлеченными в этот политический процесс, – сказал он.

По словам Сергея Лисовского, партия отказалась от переносных урн, чтобы избежать возможных манипуляций с голосами.

– Партия пошла по такому пути, делая предварительное голосование максимально открытым, – подчеркнул он.

Отметим, что ни один из участников предварительного голосования не заявил о каких­либо нарушениях в ходе избирательного процесса. Окончательные результаты предварительного голосования станут известны 25 мая.

Фото Александра Кадникова.