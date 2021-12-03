Зауральцы смогут принять участие в онлайн-марафоне «Знание для родителей»

28 ноября для родителей из всех регионов страны пройдёт бесплатный просветительский онлайн-марафон «Знание для родителей». В мероприятии примут участие более 40 экспертов, среди которых известные педагоги, психологи, врачи, популярные блогеры, медиаперсоны и специалисты сферы образования. Марафон проходит при поддержке Минпросвещения России.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев в рамках марафона выступит с тематической лекцией. В мероприятии также примут участие Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России, академик РАН и Марьяна Безруких, учёный-физиолог, психолог, академик РАО, профессор, автор учебников и учебных пособий, а также другие эксперты.

Они обсудят методики и поделятся прикладными знаниями в вопросах развития здорового и счастливого ребёнка, а также создания и поддержки гармоничных взаимоотношений в семье.

Как сообщает пресс-служба департамента образования и науки в Курганской области, онлайн-марафон охватит пять направлений: образование, здоровье, психология, творчество и спорт, тематический трек Little Big. Участники узнают, какие тренды возникают в современном образовании, каким навыкам важно научить ребенка до поступления в школу, как помочь с выбором будущей профессии, наладить взаимопонимание с детьми, научиться самим и научить ребёнка управлять своим временем, бороться со стрессом, заботиться о психологическом и физическом здоровье.

Онлайн-трансляция марафона будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online, бесплатная регистрация по ссылке.