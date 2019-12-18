Зауралье и Северо-Казахстанская область намерены создать агломерацию

Протокол на 2016-2018 годы стал дополнением к действующему Соглашению о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах между правительством Курганской области и Акиматом Северо-Казахстанской области, заключенному ранее.

- Я убежден, что реализация протокола позволит усилить наше партнерство, и положит начало новому этапу сотрудничества, будет способствовать развитию двух регионов, наполнению бюджетов. Говорить о крупных суммах товарооборота между нашими областями пока не приходится. Однако год от года он увеличивается, - отметил Алексей Кокорин.

В свою очередь Ерик Султанов во время брифинга с журналистами подчеркнул:

- Протокол дает возможность активно двигаться во всех направлениях экономики.

Глава Северо-Казахстанской области заинтересовался производимой в Курганской области коммунальной уборочной техникой. Отметил, что рассматривается вопрос об открытии совместного предприятия по ее сборке в г. Петропавловске. Важным направлением сотрудничества также является поставка семян из Зауралья сельхозтоваропроизводителям Северо-Казахстанской области и экспорт мяса для курганских мясоперерабатывающих предприятий, отмечает пресс-служба губернатора.

- Мы договорились, что через некоторое время проанализируем и внесем коррективы в подписанные Соглашения, определим стратегические приоритеты. Соглашения не должны остаться на бумаге, они должны быть реализованы, - подвел итог Алексей Кокорин.