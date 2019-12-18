Зауралье прирастает соотечественниками

Итоги ее реализации в 2015 году в Зауралье обсудили 10 марта на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона. На постоянное место жительства в Зауралье приехал 381 гражданин. Около половины из них прибыли из Республики Казахстан, 36,1% - Украины, остальные - из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Армении и других стран. В целом же миграционный прирост в Зауралье за 2015 год за счет соотечественников, вместе с членами семей, составил 779 человек. Это на 16,2% больше по сравнению с 2014 годом.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, 92% всех участников региональной программы либо обучаются на очном отделении вузов, либо работают или являются предпринимателями. Они заняли свободные вакансии, существовавшие в разных сферах экономики региона длительное время.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов отметил, что ожидаемая эффективность государственной программы в части миграционного прироста Курганской области и обеспечению потребности экономики нашего региона в квалифицированных кадрах достигнута: «Нам предстоит продолжить работу в этом направлении, содействовать повышению привлекательности Курганской области, расширению мер поддержки для соотечественников, особенно в жилищном обустройстве».