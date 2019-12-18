Зауралье ждёт туристов с Ямала

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной итогам 2015 года и планам на 2016 год, в Представительстве ЯНАО в Курганской области.

Руководитель Представительства Валерий Рязанов отметил, что жителей автономного округа привлекают наши святые места — Далматовский монастырь, Чимеевский монастырь. Интересна им также экологическая тропа в Белозерском районе. А зауральских туристов ЯНАО может увлечь возможностью сплавов по северным рекам.

Говоря об итогах 2015 года, Валерий Рязанов сообщил, что зауральские промышленные предприятия и организации поставили в Ямало-Ненецкий автономный округ продукции и оказали услуг на 2,7 миллиарда рублей. Из Зауралья в автономный округ поступает буровой инструмент и машины для сейсморазведки, трубопроводная арматура, автобусы, пожарные автоцистерны, прицепы для легковых автомобилей, блочно-комплектное оборудование для комплексной подготовки нефти и газа к транспортировке и другая продукция. В частности, АО «АК «Корвет» поставило оборудования для оснащения устья скважин и блочно-комплектных устройств на сумму более 1 млрд 840 млн рублей. А ЗАО «Курганстальмост» - 1055 тонн металлоконструкций для строительства дороги Салехард — Надым и автодорожной части мостового перехода через реку Надым.

Сотрудничество между нашими регионами продолжается также в социальной и культурной сферах. В прошлом году более 200 жителей ЯНАО получили лечение в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. Академика Г.А. Илизарова. Почти 550 человек побывали в зауральских здравницах, в том числе 200 подростков, которые оздоровились и прошли курс начальной военной подготовки в окружном оборонно-спортивном лагере «Патриот Ямала». Пятьсот бойцов зауральских студенческих отрядов работали минувшим летом на строительных объектах ЯНАО. Представительство также оказало содействие в организации выставки работ Народного художника России Германа Травникова, посвященной 85-летию образования ЯНАО, в Салехарде и в Кургане.