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Зауральская молодёжь приоденется по моде 1945 года

Примет участие в конкурсе.

21 апреля, 2022 - 12:00

Роспатриот запускает всероссийскийфлешмоб «От войны к миру».
Для участия необходимо реконструировать костюмы или близкие по стилю образы на основе «Журнала мод», выпущенного в 1945 году, сообщает Молодёжный портал Зауралья.
Воссоздайте понравившийся образ из журнала. Опубликуйте на своей странице в соцсети «Вконтакте» фото или видео наряда, сопроводительный текст и хештеги #ОтВойныКМиру#9мая#Росмолодежь#Роспатриот. Укажите фамилию и имя, регион, населённый пункт.
Помимо флешмоба можно принять участие в конкурсе. Лучшие 10 образов будут приглашены с показом своих работ на Всероссийский патриотический форум. Условия участия.

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21 апреля, 2022 - 12:00

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