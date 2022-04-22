Зауральская молодёжь приоденется по моде 1945 года

Роспатриот запускает всероссийскийфлешмоб «От войны к миру».

Для участия необходимо реконструировать костюмы или близкие по стилю образы на основе «Журнала мод», выпущенного в 1945 году, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Воссоздайте понравившийся образ из журнала. Опубликуйте на своей странице в соцсети «Вконтакте» фото или видео наряда, сопроводительный текст и хештеги #ОтВойныКМиру, #9мая, #Росмолодежь, #Роспатриот. Укажите фамилию и имя, регион, населённый пункт.

Помимо флешмоба можно принять участие в конкурсе. Лучшие 10 образов будут приглашены с показом своих работ на Всероссийский патриотический форум. Условия участия.

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