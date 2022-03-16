Зауральская система здравоохранения готова работать в новых условиях

Главный врач Курганского областного кардиодиспансера Вадим Мелешко подчеркнул, что в последнее время пациенты его медучреждения часто высказывают тревогу о том, как в новых условиях будут работать больницы.

- В последние дни очень много новостей о санкциях, проблемах и ограничениях, которые они могут внести в нашу жизнь. Насколько серьёзно эти санкции будут влиять на нашу жизнь - вопрос непростой. Время покажет, - прокомментировал Вадим Мелешко.

Он считает, что в сложившихся условиях принципиально важно сохранять рациональный подход при анализе поступающей информации и опираться на факты.

- Как руководитель больницы, практик, могу сказать, что многое сегодня зависит и от нас самих. Важно оперативно менять свои подходы, грамотно использовать новые возможности, в том числе в части импортозамещения. Сегодня Правительство продолжает поддерживать российское здравоохранение, в рамках федеральных проектов планы поставки нового оборудования продолжаем выполнять, даже если его стоимость значительно возрастёт. Это вопрос принципиальный, находится на контроле Президента. В последние дни внесены изменения в законодательную базу, это изменения, позволяющие подстраивать работу медицинских организаций к меняющимся экономическим условиям. Так, медицинские организации до сих пор имели право приобретать за счёт средств системы ОМС оборудование стоимостью не более 100 тысяч рублей за единицу. Правительство увеличивает такой лимит до 1 млн рублей, - сказал главврач кардиодиспансера.

Учреждениям здравоохранения будет проще закупать различные аппараты, технику, другие изделия, необходимые для проведения диагностики и лечения, в том числе иностранные.

- Хочу также сказать, что несмотря на сложности, большинство западных лекарственных компаний и их препараты остаются в России. По своим партнёрам видим, что поставки импортных лекарств продолжаются. Ну и мы закупаем лекарства по длительным контрактам, в достаточных объёмах. Сегодня мы имеем все необходимые расходные материалы для рентгенхирургии, выполнена поставка электрокардиостимуляторов на 2022год, в том числе импортных. На 2022 год закуплены импортные лекарства, в том числе широко используемые нами новые оральные антикоагулянты и антиаритмики производства Германии, Франции и даже Пуэрто-Рико. Так что вопросов с обеспечением качественными медицинскими услугами не будет. Будьте здоровы!- подчеркнул Вадим Мелешко.

Фото Николая Пушилина.