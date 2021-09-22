Зауральские автолюбители ждут отмены обязательного техосмотра

Правительство РФ поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Он будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

После вступления поправок в силу, владельцы автомобилей смогут проходить техосмотр по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

Ранее инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. «Было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах. Мы считаем, что отмена обязательного техосмотра позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автолюбители, с текущих 30 млн до 6–8 млн в год», - отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявил, что отмена обязательного техосмотра освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры.

Курганские автовладельцы поддержали нововведения. «Правила, касающиеся технического осмотра автомобилей, устарели уже очень давно. Все воспринимали их не более, чем формальность, которая добавляет хлопот и автолюбителям, и сотрудникам ГИБДД. Владельцы авто сами всегда следят за состоянием своего «железного коня». На неисправной машине в здравом уме никто ездить не станет. Я надеюсь, что поправки примут», - поделился мнением частный перевозчик из Кургана Михаил Меньщиков.

Фото Николая Пушилина.