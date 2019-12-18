Зауральские депутаты поддержали тюменских парламентариев

Депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Курганской области». Законопроект разработан в связи с принятием регионального закона об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и помещениях. Для исполнения закона правом составления протоколов за нарушение правил курения наделяются должностные лица местного самоуправления, а подведомственность рассмотрения дел относится к компетенции административных комиссий.

Во втором чтении приняты изменения в некоторые законы Курганской области, касающиеся предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт многоквартирных домов. Эти изменения предусматривают предоставление компенсации одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. Данные изменения вступят в силу с 1 июля 2016 года.

Депутатам был представлен доклад управления ГИББД о выполнении государственной программы по повышению безопасности дорожного движения на 2014 - 2018 годы. По итогам 2015 года количество ДТП, связанных с превышением скорости, сократилось на 60,4%. Более 100 тысяч нарушений ДТП выявлено в течение года с помощью технических средств в автоматическом режиме. Общий бюджет штрафных санкций к нарушителям ПДД составил более чем 55 миллионов рублей. Также отмечалось, что, несмотря на рост автомобильного парка региона, наблюдается тенденция к снижению аварийности.

Областные депутаты приняли законопроект о внесении изменений в федеральный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дело в том, что федеральный закон не в полной мере учитывает специфику регионов, в частности продажу спиртного в сельских магазинах. По федеральному законодательству торговые точки, реализующие алкогольную продукцию населению должны передавать информацию в единую государственную автоматизированную информационную систему учета. По подсчетам аналитиков, затраты, связанные с передачей сведений, составляют порядка 60 тыс. рублей на каждый обособленный объект. Расходы на подключение к системе могут стать непосильной нагрузкой для сельских магазинов и причиной их ликвидации. Депутаты предлагают исключить продажу алкогольной продукции в сельских поселениях из автоматизированной информационной системы.

Депутаты приняли решение направить обращение в Государственную Думу, в котором говорится о недопустимости принятия изменения в закон в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности.

Кроме того, парламентарии поддержали обращения коллег из Тюменской облдумы, одно - в Минтранс РФ о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ, второе - к Министру строительства и ЖКХ РФ об урегулировании вопросов подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.