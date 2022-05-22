Зауральские добровольцы восстанавливают город Счастье в Луганской области

Добровольцы Курганского и Севастопольского региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), а также представители Общероссийского народного фронта начали восстановление города Счастье в Луганской Народной Республике, сообщает региональный департамент образования со ссылкой на Добровольческое движение Курганской области

По словам руководителя регионального отделения ВСКС Андрея Поталицина, среди основных задач волонтёров на территории ЛНР – определить фронт работы и размеры ущерба, а также оказать всевозможную посильную помощь специалистам, которые будут проводить восстановительные работы.

Студентки Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова и по совместительству добровольцы ВСКС Алёна Раскатова и Лана Вахрушева выполняют просветительскую миссию в Ростове-на-Дону. Девушки каждый день фотографируют и снимают видео, пишут информационные посты о том, как студенты-спасатели формируют и отправляют гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

- Находясь здесь, я горжусь людьми, которые не смогли остаться в стороне. Каждый день они отдают все силы на то, чтобы оперативно отправить гуманитарную помощь нуждающимся, - поделилась своими впечатлениями Алёна Раскатова.

Для тех, кто хочет стать добровольцем, на платформе ДОБРО.РФ открылся набор волонтёров #МЫВМЕСТЕ для проведения гуманитарных миссий. Подать заявку можно уже сейчас по ссылке.

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