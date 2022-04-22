Зауральские фермеры увезли свою продукцию на Ямал

Фермеры Курганской области покоряют своей высококачественной продукцией сердца жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сегодня и завтра, 22 и 23 апреля, свою продукцию на ярмарке в Тарко-Сале представляет предприниматель из Шадринского муниципального округа Айдар Абашев. В ассортименте 200 кг колбасных изделий, 800 кг разного мяса, топленое и сливочное масла.

А с 1 по 3 мая жители города Надыма на своей ярмарке смогут приобрести и оценить консервы мясокомбината «Велес» (ИП Ильтяков) из Частоозерья, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, холодец и молочную продукцию СППК «Натуральный фермерский продукт» из Куртамышского муниципального округа, тушенку и колбасы от главыК(Ф)Х Анатолия Брылина из Мишкинского М, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что немногим ранее жители Нового Уренгоя высоко оценили качество сельхозпродукции курганских фермеров. Такая возможность им предоставилась на местной ярмарке, проходившей 2 и 3 апреля. Новоуренгойцы в считанные часы раскупили всю продукцию, привезенную им СППК «Натуральный фермерский продукт».

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