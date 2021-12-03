Зауральские медики подтвердили 200 случаев COVID-19

На 29 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 200 новых случаев COVID-19. Из них 97 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Кетовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 30 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 45 тысяч 50 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 1 миллион 19 тысяч 165 исследований.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в городах Кургане и Шадринске организованы пункты вакцинации в следующих точках:

город Курган:

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00.

Фото Николая Пушилина.