Зауральские осужденные получили высокотехнологичную медпомощь в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге

Пациенты ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области прошли операционное лечение в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Квоты на оказание осужденным высокотехнологичной помощи выделены при взаимодействии медицинских работников исправительного учреждения и департамента здравоохранения Курганской области.

В ЛИУ-3 города Кургана проходят лечение пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе туберкулезом и ВИЧ. При наличии показаний медицинские работники готовят документы на предоставление высокотехнологичной помощи. Если в Кургане нет возможности оказания такой помощи, осужденныхэтапируют в другие регионы: Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург.

Как рассказала заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-74 Ксения Нарыжняя, в текущем году двое осужденных с диагнозом «туберкулез позвоночника» были прооперированы в федеральном медицинском центре в Санкт-Петербурге. Операции прошли успешно. В период лечения у одного из осужденных закончился срок наказания. После освобождения он лично поблагодарил курганских медработников. Второй в настоящее время продолжает лечение.

В исправительных учреждениях области налажена работа по предоставлению осужденным медицинской помощи врачами узких специальностей. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что за 2021 год в региональных учреждениях здравоохранения проведено более 740 приемов и консультаций. Для осужденных-инвалидов приобретены средства реабилитации на сумму 650 тысяч рублей.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.