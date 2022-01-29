Зауральские пожарные присоединились к акции «Блокадный хлеб»

Сотрудники 14 пожарно-спасательной части по охране Далматовского района приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Представители клуба активистов Далматовского районного культурно-досугового центра напомнили огнеборцам об этом значимом событии в истории нашей страны, о стойкости и мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими захватчиками, рассказали, что блокада длилась 872 дня.

Также руководитель клуба активистов Елена Кузнецова рассказала пожарным о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке, и это было все, что можно съесть. В рамках мероприятия огнеборцы получили блокадную дневную норму хлеба – 125 граммов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области, накануне памятной даты личный состав Шадринского пожарно-спасательного гарнизона посетил Шадринский краеведческий музей имени Бирюкова. Вниманию огнеборцев был представлен видеолекторий «Не смеркнет слава Ленинграда», призванный напомнить о подвигах участников героической обороны Ленинграда, насмерть стоявших у стен родного города.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.