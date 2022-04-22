Зауральские предприятия наращивают темпы импортозамещения

Все больше предприятий Курганской области осваивают новые виды продукции, которые раньше можно было только импортировать из-за рубежа. Так, на Курганском арматурном заводе наладили отлив уникальной криогенной арматуры, которая используется на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности. Она эксплуатируется в сверхнизких температурах до -196 градусов, во время сжижения газа.

Еще одну уникальную продукцию для нефтяной промышленности освоили на «Кургандормаше». Их машина для проведения гидравлического разрыва пластов стала первой произведенной на российском рынке.

«Импорт закрылся, и, естественно, спрос на нашу технику очень сильно поднялся. И мы сегодня очень загружены для того, чтобы сегодняшнюю потребность рынка закрыть», - пояснил гендиректор предприятия «Кургандормаш» Михаил Федулов.

Рост спроса на отечественную промышленную продукцию подстегнул Минпромторг РФ совместно с Электронной торговой площадкой «Газпромбанка» и Агентством по технологическому развитию создать онлайн-сервис, который позволил бы связать покупателей и поставщиков. Сервис появился на базе Государственной информационной системы промышленности.

««Биржа импортозамещения» — это мощный стимул к развитию отечественного бизнеса и очень полезный инструмент для предпринимателей. С его помощью отечественные компании, в том числе зауральские, смогут восполнить пробелы в тех сферах торговли, откуда ушли зарубежные компании», - считает глава ТПП Кургана Илья Назаренко.

Сервис заработал 14 марта. С этого момента на платформе зарегистрировались уже 4 тысячи новых поставщиков, было сформировано 80 тысяч ценовых запросов, а сумма сделок составила почти 2,5 млрд рублей.

Фото Николая Пушилина.