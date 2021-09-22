Зауральские росгвардейцы обеспечили безопасность избирателей во время проведения выборов

В Зауралье военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии приняли активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения Единого дня голосования.

- В Курганской области более 80 избирательных участков были взяты под круглосуточную охрану росгвардейцами. Также к местам проведения голосования приближены маршруты движения экипажей вневедомственной охраны, - рассказала начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области Елена Полякова.

А перед стартом голосования специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Скиф» с применением служебных собак обследовали порядка 70 избирательных участков с целью проверки защищенности объектов и обеспечения безопасности избирателей.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области.