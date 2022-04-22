Зауральские росгвардейцы отправили «Письмо солдату»

В Кургане по инициативе представителей территориального управления Росгвардии педагоги и учащиеся подшефной ведомству городской школы № 40 приняли участие во всероссийской патриотической акции «Письмо солдату» в поддержку военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что рукописные послания с теплыми пожеланиями, стихотворениями и рисунками, оформленные школьниками в виде писем-треугольников, скоро будут доставлены адресатам.

«В середине марта акцию поддержали кадеты старших классов и преподаватели, а сейчас к ней присоединились учащиеся младшего и среднего звена. Ребята поведали о себе, своих планах и мечтах, рассказали о школьной жизни. Надеемся, что нашим бойцам будет приятно получить добрые и искренние детские письма», - отметил заместитель председателя регионального отделения межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Уральскому округу в Курганской области Алексей Шумков.

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