Зауральские вожатые примут участие во Всероссийском конкурсе

На сайте вожатый.рф стартовал приём заявок на пятый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых», сообщает Молодёжный портал PROSPEKT45.

Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» в рамках национального проекта «Образование». Его цель – объединить имеющиеся сообщества и вожатские группы, совершенствовать профессиональные компетенции, мотивировать молодёжь к участию в воспитательной работе с детьми.

Конкурс пройдёт по шести номинациям в три этапа. Первое конкурсное испытание доступно на сайте уже с 10 марта и продлится до 10 апреля.

Номинации: «Вожатые-стажёры», «Вожатые, работающие с ВДК», «Вожатые-наставники, работающие с ВДК», «Вожатые, работающие с ПДК», «Вожатые-наставники, работающие с ПДК», «Старшие вожатые».

Заявку можно подать до 10 апреля и только в одной номинации. С положениями конкурса можно ознакомиться здесь.

Фото предоставлено Молодёжным порталом PROSPEKT45.