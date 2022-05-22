Зауральских бизнесменов ждёт «Ночь правды»

Молодежь, интересующуюся предпринимательством, приглашают принять участие во Всероссийской акции «Бизнес не спит. Ночь правды». Она пройдет 26 мая в День предпринимателя в гибридном формате. Участниками станут 11 городов и более 20 экспертов в области предпринимательства.

Предприниматели в прямом эфире расскажут о реальных успешных кейсах построения бизнеса «с нуля», дадут действующие инструменты и пошаговые инструкции, как начать своё дело, сообщили в пресс-службе департамента образования. У зрителей акции будет возможность очно задать вопросы спикеру, у онлайн-аудитории — через чат с модератором по ходу трансляции.

Старт акции запланирован на 08:45 мск 26 мая. Первым примет участие Петропавловск-Камчатский, затем эстафету перехватит Владивосток. Далее за дело возьмутся Якутск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Сочи и Калининград. Беспрерывная онлайн-трансляция будет идти целый день. Ожидается, что участники, которые не смогут присоединиться к мероприятию очно, подключатся к прямому эфиру на официальной странице сообщества Росмолодёжь.Бизнес в Вконтакте https://vk.com/rosmolodez.business.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.