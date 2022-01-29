Зауральских школьников пока не планируют переводить на дистант

Перспектива уйти на обучение с применением дистанционных технологий пугает многих по разным причинам.

- Чтобы сохранить смешанный формат обучения и полностью не переходить на дистант, необходимо усилить и строго соблюдать все противоэпидемиологические меры: разводить «потоки» детей в образовательных организациях с помощью ступенчатого расписания, использовать разные входы, не допускать скученности в помещениях, особенно в столовых и на входе в здание, а также не забывать про обязательную термометрию, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений, - прокомментировалдиректор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

По состоянию на 27 января в Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ по причине заболеваемости детей ОРВИ, что составляет 1,5% от общего их числа, а также отдельные классы в 54 школах региона, уточнили в пресс-службе департамента образования. Из-за заболеваемости коронавирусом введён карантин в семи группах дошкольных учреждений и некоторые классы в 20 школах.

- Если в семье кто-то заболел, ребёнка необходимо оставить дома, даже если у него нет температуры, а только насморк. Также необходимо свести к минимуму все контакты, чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости, который прогнозируют медики в регионе в ближайшее время, - резюмировал директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.