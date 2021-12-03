Зауральских школьников приглашают на открытый онлайн-урок «Шоу профессий»

Школьники Курганской области познакомятся с компетенцией «Малярные и декоративные работы» во время нового открытого онлайн-урока «Шоу профессий», который пройдёт 1 декабря на официальной странице Минпросвещения России «Вконтакте» и на сайте проекта шоупрофессий.рф.

А 6 декабря для творческих ребят будет организован спецвыпуск шоу на тему «Цирковое и эстрадное искусство».

«Шоу профессий» – проект ранней профессиональной ориентации школьников, запущенный в прошлом году. Его главные цели — рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно, и дать учащимся средних и старших классов ответ на вопрос «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Как сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки, во время онлайн-уроков ребята получают представление о таких специальностях, например, как «Производство мебели», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Промышленная робототехника», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Ветеринария» и «Инженерия космических систем». Первый сезон собрал 2,5 миллиона просмотров в 2020 году.

В каждом выпуске «Шоу профессий» две команды школьников соревнуются на время в решении реального производственного кейса. В состав команд отбираются школьники – участники движений WorldSkills Russia Juniors и «Абилимпикс». Их работу оценивают профессионалы и компетентные эксперты. Каждый выпуск «Шоу профессий» содержит интересные факты, рассказывает об истории появления профессии, особенностях отрасли и перспективах для развития карьеры ребенка. По ходу просмотра Шоу зрители становятся активными участниками действия. В конце им предлагается выполнить домашнее задание и попробовать себя в одной из топ-рабочих профессий.

Проект инициирован Минпросвещения России.