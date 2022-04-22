Зауральским бизнесменам расскажут о мерах поддержки

В Зауралье 18 апреля по инициативе губернатора Вадима Шумкова пройдет расширенный открытый Совет по развитию предпринимательства. Губернатор анонсировал его на своей странице в «Вконтакте».

Основной вопрос – меры поддержки предпринимателей в рамках первоочередных действий по устойчивому развитию Российской Федерации в условиях санкционного давления.

В программе - пленарное заседание и проведение тематических информационных и коммуникационных площадок, уточнили в пресс-службе главы региона.

На повестке - вопросы, связанные с природными ископаемыми Курганской области, имущественной поддержкой бизнеса и подготовкой квалифицированных кадров для предпринимателей, порядок участия в ремонтах и капитальном строительстве объектов.

Участниками мероприятия станут члены Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и Областного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области, это порядка 70 представителей бизнеса, органов власти всех уровней.

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов отметил: «Мы приглашаем предпринимателей, как из Курганской области, так и из других регионов, заинтересованных в устойчивой работе и развитии, несмотря на санкции. Мы покажем им возможности региона, существующие меры поддержки, обсудим проблемные вопросы. Ждем от бизнеса главное – продолжение работы с сохранением рабочих мест и заработной платы, честных расчетов с бюджетом и со своими работниками».