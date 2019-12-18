Зауральским дорогам - кризис - не помеха!

30 километров региональных автодорог с твердым покрытием в семи районах области, строительство которых было начато в 2015 году, будут доведены до завершающей стадии. И сделано это предполагается за счет средств областного дорожного фонда. Работы продолжатся в Макушинском, Мишкинском, Мокроусовском, Белозерском, Кетовском, Шатровском и Далматовском районах.

Кроме того, планируется строительство 13 км автомобильных дорог на сумму 220 млн. рублей за счет федеральных средств и средств софинансирования областного дорожного фонда.

Владимир Седанов.