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Зауральским дорогам - кризис - не помеха!

Несмотря на экономический кризис, в Курганской области намерены потратить на строительство дорог около 400 млн. рублей.

29 февраля, 2016 - 11:48

30 километров региональных автодорог с твердым покрытием в семи районах области, строительство которых было начато в 2015 году, будут доведены до завершающей стадии. И сделано это предполагается за счет средств областного дорожного фонда. Работы продолжатся в Макушинском, Мишкинском, Мокроусовском, Белозерском, Кетовском, Шатровском и Далматовском районах.

Кроме того, планируется строительство 13 км  автомобильных дорог на сумму 220 млн. рублей за счет федеральных средств и средств софинансирования областного дорожного фонда.

Владимир Седанов.

Источник: 
Владимир Седанов
29 февраля, 2016 - 11:48

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