Зауральским промышленникам предлагают создание объектов собственной генерации

Сегодня Челябинская область опережает соседние регионы по темпам развития малой энергетики. По мнению заместителя директора ГК «МКС» Андрея Ерохина, внедрять на производстве собственную генерацию выгодно, но для начала нужно подробно изучить энергопотребление предприятия и добиться взаимопонимания с энергетиками. Однако большинство курганских депутатов считают строительство автономных генераций экономически невыгодным. Сергей Муратов, Дмитрий Ильтяков и Владимир Сажин единогласно заявили, что промышленникам придется выбирать: либо заниматься производством, либо - электрической энергией. Для создания собственной генерации потребуется немало средств не только на приобретение оборудования, но и на обучение и зарплату обслуживающего персонала. Кроме того, окупаемость проекта составит порядка 20 лет, поэтому курганцы предпочитают работать с ОАО «Курганэнерго».

В то же время в Курганской области есть и положительный пример создания собственной генерации – на Катайском насосном заводе. Как рассказал главный энергетик предприятия Олег Яготин, в 2013 году на заводе запустили два генератора суммарной мощностью 1,5 МВт. Теперь 1 кВт/час электроэнергии обходится заводу в 1,5 руб без НДС, а капиталовложения в размере 60 млн руб окупились за год.

В итоге совещания депутаты и представители Ассоциации малой энергетики Урала еще раз подчеркнули, что вопрос о создании собственной генерации можно поднимать только после детального изучения энергопотребления предприятия.