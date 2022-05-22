Зауральским семьям, воспитывающим детей-инвалидов, помогут материально

В Курганской области по инициативе главы региона Вадима Шумкова окажут дополнительную поддержку тем, кому она особенно нужна.

«Сегодня на антикризисном штабе приняли решение о дополнительной материальной мере поддержке ещё двух категорий населения. Это 3600 семей, имеющих детей-инвалидов. Также почти 3500 взрослых инвалидов первой и второй групп, получающих минимальную пенсию. Каждая из этих семей получит продуктовый набор стоимостью 5000 рублей. Доставка и выдача помощи будет осуществляться в мае. На эти цели регион направит 35 миллионов рублей», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

В продуктовый набор войдут мука, тушёнка, растительное масло, крупы. Набор позволит обеспечить питанием в пределах двух месяцев. До 1 июня все указанные категории получат продуктовый набор, уточнили в пресс-службе главы региона.

Списки получателей сформированы главным управлением социальной защиты населения. С получателями свяжутся сотрудники центров социального обслуживания по месту жительства и расскажут, где и когда им передадут набор. Адреса и телефоны центров соцзащиты .

По поручению Президента РФ в этом году принято решение о дополнительной поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

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