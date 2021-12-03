Зауральский фермер поделился со студентами КГУ формулой успеха

Студенты Курганского государственного университета встретились с собственником досугового центра речной порт «Маяк», учредителем экофермы Булатом Нургалиным. Мероприятие прошло в рамках уникального для региона образовательного проекта «Бизнес-практикУМ». Он реализуется командой регионального отделения «Опоры России» и КГУ.

Булат Нургалин рассказал о том, как ставить цели и добиваться их, как с нуля и с минимальными вложениями создать успешный бизнес, поделился собственным опытом реализации нескольких проектов. Также предприниматель открыл студентам свою формулу успеха и ответил на вопросы ребят. Они интересовались тем, сложно ли начинать свое дело не имея юридического и экономического образования, можно ли быть одновременно предпринимателем и наемным работником.

Напомним, образовательный проект «Бизнес-практикУМ» – это серия встреч предпринимателей и студентов, во время которых бизнесмены дают советы, как сделать первые шаги в работе «на себя», объясняют, почему не нужно бояться открывать собственное дело и к каким рискам нужно быть готовым. Мероприятия проходят два раза в месяц.

По информации пресс-службы КГУ.