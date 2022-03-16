Зауральский каравай 1959 года «потянул» на орден Ленина

Целью визита было вручение Курганской области ордена Ленина. Такой высокой наградой Зауралье было награждено за сданные государству в октябре 1959 года 90 миллионов пудов хлеба. В былые времена многие регионы награждались за достижения высоких показателей в работе, за выполнение и перевыполнение планов. Все награды Хрущев вручал лично. Однако орден курганцы ждали долго. Ввиду высокой занятости Первый секретарь ЦК партии, Председатель Совета министров СССР доехал до Кургана лишь через полтора года.

Комбайнер и фасовщица

За месяц до приезда первого лица государства Курган привели в порядок: с улиц убрали чернеющий снег, подмели, подкрасили фасады. Вокзал, на который утром должен прибыть правительственный поезд, напоминал улей – такая творилась суета и столпотворение. Его красили, отмывали огромные окна, разрабатывали меры безопасности.

4 марта в 9.30 утра на курганский вокзал прибыл поезд первого лица государства. Никита Сергеевич – впервые в Кургане.

Делегация встречающих во главе с руководителем обкома Геннадием Федоровичем Сизовым направляется к вагону. Через минуту открывается дверь вагона, и все присутствующие видят Никиту Сергеевича Хрущева. Он приветственно машет встречающим его горожанам и аккуратно спускается из вагона на перрон. Заметив на фасаде вокзала свой огромный портрет, что-то недовольно говорит помощнику. А потом удовлетворённо принимает хлеб-соль из рук известного комбайнера Ефима Толпышева.

Газеты того времени сообщали: «На привокзальной площади, на улицах собрались тысячи трудящихся города, чтобы приветствовать Никиту Сергеевича. Вот к перрону подходит поезд. Из вагона выходит Никита Сергеевич Хрущев, прибывший вручить области орден Ленина. Встречают Никиту Сергеевича члены бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов трудящихся. «Добро пожаловать, Никита Сергеевич, на нашу Курганскую землю!» – говорит комбайнер Больше-Каменского совхоза Ефим Филимонович Толпышев, вручая Никите Сергеевичу по русскому обычаю хлеб-соль. Никита Сергеевич тепло благодарит Ефима Филимоновича, обнимает его. Фасовщица завода медпрепаратов Люба Манакова преподносит Никите Сергеевичу цветы».

Кавалькада автомашин во главе с черным авто с Хрущевым и сопровождающими его лицами сразу направилась к областному драматическому театру.

Ковёр для первого секретаря

В драмтеатре состоялось торжественное заседание пленума обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся. Глава области Сизов отметил, что день 4 марта 1961 г. навсегда останется в памяти курганцев. «Мы очень рады, что среди нас в этом зале присутствует сегодня выдающийся государственный деятель, верный ленинец, Первый секретарь Центрального Комитета партии, глава Советского правительства Никита Сергеевич Хрущев», – сказал он, открывая собрание.

Поздравив курганцев с высокой государственной наградой, Никита Сергеевич выступил перед собравшимися с речью. В заключение он пожелал жителям области успехов в труде и призвал к новым победам в строительстве коммунизма.

Курганцы преподнесли Хрущеву необычный подарок – огромный ковер длиною в 3 метра, сотканный канашинскими ткачихами. Интересно отметить, что такое ковровое произведение было соткано по эскизу курганского художника Вячеслава Пичугина.

– На фабрику в Канаши меня направило руководство области, – рассказывает заслуженный художник России. – Мой эскиз больше всех других понравился Геннадию Федоровичу Сизову. На картине была изображена наша красивая зауральская природа с золотыми колосьями поспевающей пшеницы. Вот он и сказал: «Три месяца хватит?

Работай!» Ковер шадринские ткачихи соткали в срок. А я дневал и ночевал в ткацком цехе, внимательно следил за тем, как умелые руки мастериц создавали настоящее уникальное произведение искусства…

Говорят, что именно этот ковер, врученный в Кургане 61 год назад Никите Хрущеву, затем поступил в Гохран, а позже был представлен на Всемирной выставке в Брюсселе, где получил второе место!

Чем провинился Терентий Мальцев?

На сцене театра высокого гостя приветствовали самодеятельные артисты. Участница того концерта, далматовская певунья Мария Ефимова, исполнила задорные частушки о кукурузе. Сегодня бы сказали – троллинг, а тогда глава Компартии даже не подумал расценить их таким образом. Напротив, куплеты очень понравились Никите Сергеевичу. Он даже приподнялся из кресла и легким взмахом руки приветствовал артистку.

Свидетель того далекого события, один из последующих руководителей Курганской области Николай Николаевич Брызин, рассказывал мне:

– Готовились к праздничному обеду, на котором должен бьл присутствовать Никита Серге-евич. Начальник охраны Хрущева лично продегустировал качество всех блюд и даже «прикоснулся» к прекрасному грузинскому вину.

Но сразу же после всей торжественной церемонии Никита Сергеевич вместе со всей правительственной делегацией отбыл на вокзал и уехал далее по направлению на Новосибирск. Местные обыватели заметили бледность в лице Хрущёва, его торопливую, резкую речь и быс-трый отъезд из Кургана. Говорят – недомогал.

Фотокорреспондент ТАСС Сергей Юдин запечатлел на свою камеру многие яркие моменты пребывания в Кургане столь высокого гостя. Он не раз вспоминал об этом и рассказывал о многих деталях той встречи.

– Я видел, как он выходил из спецвагона. Медленно опускался по ступенькам, и никто не оказал ему поддержку – а вдруг споткнется? – говорил фотокор. – Оказалось, что Хрущев не любил, когда его чересчур опекали. Ему хотелось выглядеть этаким бравым генсеком... Между тем на тот момент ему было уже 67 лет.

Не понравился Никите Сергеевичу огромный портрет, размещенный на фронтоне здания вокзала. «Зачем все это! – выговаривал одному из своих помощников. – Я приехал поклониться сельским труженикам. А не красоваться на портретах».

Говорят, Хрущев был недоволен тем, как знатный хлебороб нашего края Терентий Мальцев равнодушно отнесся к его важному совету: выращивать на полях как можно больше кукурузы. Это было понятно: полевод считал, что только пшеничка прокормит огромное население нашей страны.

С того времени, когда наш город посещал руководитель государства, прошло уже шесть десятилетий. О той высшей славе зауральских хлеборобов напоминает лишь памятная доска, установленная на здании областной администрации...

Вячеслав Аванесов. Фото Сергея Юдина.