Зауральский сенатор поможет детям-сиротам обрести семьи

Это произошло в рамках круглого стола «Право ребёнка жить в семье. Проблемы. Советы экспертов», который организовало накануне Международного женского дня Курганское региональное отделение Союза женщин России. Чиновники, педагоги и психологи, представители общественных организаций и сами мамы и папы, воспитывающие приемных детей, приняли участие в разговоре.

Начальник отдела опеки и попечительства управления защиты прав детей Департамента образования и науки Курганской области Любовь Дюрягина рассказала о действующей в Зауралье системе семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она отметила, что категория детей, которой наиболее сложно найти семью, наименее востребованная потенциальными замещающими родителями, - это подростки от 12 до 18 лет. В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 65% ребят приходится именно на их долю. По мнению Любови Дюрягиной, помочь этим детям могло бы появление на законодательном уровне новой формы устройства детей в семью - так называемое «социальное воспитание». «Новшество в том, что это будут уже не гражданско-правовые отношения, как у наших приемных семей, а трудовые отношения между социальным воспитателем, органом опеки и попечтиельства и организацией для детей-сирот», - пояснила она. Елена Перминова пообщещала поспособствовать скорейшему решению этого вопроса на федеральном уровне: «Я уверена, что все женщины, которые находятся в Совете Федерации и в комитете по социальной политике, поддержат нас, мы можем подготовить коллективное письмо. Я думаю, что вместе мы этот закон продвинем!».

Также на круглом столе шла речь о нюансах психологической адаптации детей в приёмной семье, о подготовке замещающих родителей. Присутствующие семьи поделились своим опытом воспитания приемных деток. Кроме того, было подписано соглашение о взаимодействии между региональным отделением Союза женщин России и Ассоциацией приёмных родителей Курганской области.