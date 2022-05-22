Завтра в курганских школах прозвенит последний звонок

Завтра, в субботу 21 мая, для выпускников средних школ города Кургана прозвенит последний звонок. Это уникальный праздник, который во многих школах имеет свои давние традиции. Так считает директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, который сегодня выступил в прямом эфире в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

- Каждая школа празднует последний звонок по-своему. Есть, конечно, традиционные для всех моменты – когда выпускник несет на плече первоклассницу, которая звонит в колокольчик. В некоторых школах проводят так называемый День детства – выпускники идут в свой первый класс, встречаются со своей первой учительницей, - указал Андрей Борисович.

По его словам, для каждого выпускника последний звонок – очень волнительный момент. Он понимает, что это его последние дни в школе, что он больше не сядет за парту и не будет бояться, спросит его учитель или нет.

- Самое главное – чтобы этот праздник запомнился, и школа стала тем местом, о котором каждый будет вспоминать с теплотой, улыбаться, проходя мимо или, может, даже заходя в гости, и при необходимости помогать родной школе, - считает директор Департамента образования и науки Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.