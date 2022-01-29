На участие в VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» подали заявки более 500 школьников, студентов и специалистов разных профессий. Он пройдет в Курганской области с 7 по 11 февраля при поддержке правительства региона и Департамента образования и науки. Участники будут бороться за победу в 44 компетенциях, которые объединены в шесть тематических блоков: «Строительная сфера», «Информационные технологии», «Промышленное производство», «Обслуживание гражданского транспорта», «Сфера услуг», «Творчество и дизайн». Новыми для участников станут направления «Сетевое и системное администрирование», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Дополнительное образование детей и взрослых». Как уточнили в областном департаменте образования, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции чемпионатные мероприятия пройдут в очно-дистанционном формате на восьми конкурсных площадках профессиональных образовательных организаций.
Заявки на WorldSkillsRussia подали более 500 зауральцев
Будут бороться за лидерство в 44 компетенциях.
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