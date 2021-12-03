Здравствуйте, я ваш участковый

У нашего героя времени на чай нет. Он следит за порядком на территории Боровлянского сельского совета. Он как универсальный солдат, который отвечает практически за всё, что происходит на его участке. Помимо своих основных обязанностей, зачастую выполняет функции семейного психолога, работает как «служба доверия», помогает гражданам в решении различных бытовых проблем.

– Ближе «к земле», к народу, чем участковые, службы нет и не будет, – уверен Михаил. – Хотя многие и недооценивают её значимость. Я считаю, что в этой профессии просто нельзя оставаться равнодушным. Ведь и слово «участковый» происходит от слова «участие». Участковый должен уметь общаться с людьми.

Рутинная работа нашего героя далека от киношного идеала – ни тебе пистолетов, ни погонь, ни хитроумных злодеев. Каждый день его ждут бумаги, отчёты, письма и жалобы буйных жильцов, жалующихся на не менее буйных соседей, братьев, сестёр, мужей. На все нужно дать ответ.

– Принципиально работа участкового делится на бумажную и работу с населением, причём бумаги занимают больше половины времени. А ведь моя работа – не кабинетная, а скорее творческая. Никогда не знаешь, что сегодня тебя ждёт, – делится полицейский.

Окунувшись с головой в работу сельского участкового около пяти лет назад, Михаил с гордостью несёт службу и по сей день. Для себя он не различает выходных и будней, потому что беда может постучаться в любой дом и в любое время. Поэтому он на службе всегда. Этого полицейского уважают и коллеги по работе, и жители его участка, и во всем поддерживает семья.

– Я рад, что моя семья понимает всю сложность моей работы. Хотя, к сожалению, подчас у меня очень мало времени для общения сосвоими близкими, – с заметной досадой в голосе говорит страж порядка.

Мы поздравляем Михаила и всех участковыхс профессиональным праздникоми желаем терпения, понимания, здоровья, успехов на службе и карьерного роста!И самое главное – любить свою работу. Причём не вопреки, а благодаря.

Ольга Митрофанова. Газета "Боевое слово" Белозерского района.