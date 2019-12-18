Жаркое дыхание стихии

Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести, но не каждому дано в любой момент быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то.

Инициатива не наказуема

Наш герой, начальник пожарной части № 6 ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» капитан внутренней службы Василий Буров, – человек ответственный, внимательный, идейный. Для своих – просто Олегович. То они с сослуживцами соревнования для студентов устраивают, то акции профилактические проводят, то воспитанников детских домов на экскурсии приглашают. И что самое важное, основной работе это совсем не мешает.

Кем быть?

Василию Бурову 30 лет. Родился он в селе Першино Белозерского района. В детстве многие его приятели хотели стать юристами и космонавтами. Василий же в девятом классе всерьез задумался о профессии водителя.

– Строил планы отслужить в армии в автомобильных войсках и продолжить, как в народе говорят, «крутить баранку» по нашей необъятной стране. В 10-м классе наш военный руководитель Юрий Алексеевич Гуляев начал подробно знакомить нас с тонкостями военной службы, прививать любовь к своей стране, – рассказывает он.

Тогда Василий Буров твердо решил стать пограничником и начал готовиться к поступлению в высшее военное училище. А звезды сложились так, что учиться наш герой пошел на оператора ЭВМ в профессиональный лицей №8, ныне Курганский промышленный техникум.

– Два года учебы пролетели незаметно. Проходило все своеобразно: за партой в аудитории особо не сидели, была масса полевых выездов, практических занятий, – вспоминает он.

Сбор по тревоге

В студенческие годы начал интересоваться особенностями работы пожарных. Так втянулся, что решил обучиться мастерству спасения жизни в Екатеринбурге и поехал подавать документы в Уральский институт ГПС МЧС России на факультет по подготовке инженеров пожарной безопасности.

– Учился пять лет. Проживал в казарме. Каждый день что-то новое: тренировки, ночные тревоги, сборы, дежурства. Началось все в учебной пожарной части, продолжилось в частях города Екатеринбурга. Именно там я впервые лицом к лицу столкнулся с нашим заклятым врагом, пожаром, – улыбается Василий.

Спасатель и сегодня с трепетом и волнением вспоминает свой первый выезд на пожар:

– Такое трудно забыть. Произошло это в городе Екатеринбурге 21 октября 2007 года, когда я со своей учебной группой проходил практику в учебной пожарной части УрИ ГПС МЧС России. Около 18 часов на ПЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Академической. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже открытым пламенем горела комната. Совместно с начальником караула мы вскрыли дверь, проникли в коридор, вывели на свежий воздух беспечную хозяйку, которая повесила вещи сушиться над газовой плитой и заснула. Эмоции были колоссальные. Весь вечер мы с однокурсниками обсуждали это, и у каждого в глазах была искра, которая присуща только тем, кто решил связать свою жизнь с профессией огнеборца.

Как признается Василий, пять лет изо дня в день он упорно работал над собой. В 2011 году участвовал во втором этапе олимпиады по пожарной технике среди вузов МЧС РФ, которая проходила на базе Академии гражданской защиты МЧС России.

– Наступило время прощаться с институтом. «Вот и все, и подбросим вверх монеты», как в песне поется. Выпуск на площади у памятника «Черный тюльпан», слова поздравлений от руководящего состава института, напутствия ветеранов пожарной охраны в новую служебную жизнь до сих пор в сердце. И вот я в Кургане, на родине, в офицерском звании с дипломом о высшем образовании в руках, но самое главное – со сбывшейся мечтой, – заявляет он.

Мудрый наставник

Василия Бурова тянуло поближе к огню, опасности, ему хотелось экстрима. Он занял должность начальника караула пожарной части №3 ФГКУ №7 ОФПС по Курганской области», а спустя некоторое время стал начальником шестой части. Его день начинается с уточнения информации об обстановке с пожарами в районе выезда части и отряда в целом.

– Проверяем служебные помещения, прилегающую территорию. Предсказать, что день насущный нам готовит, просто невозможно. Обстановка меняется каждую минуту, поэтому работаем по факту. Особое внимание обращаю на подготовку личного состава, оказываю помощь в воспитании молодых кадров, которые только выпустились из учебных заведений и пришли в МЧС. Среди моих подопечных – начальники караулов и целых пожарных частей, – с гордостью поясняет Василий Олегович.

Василий уверен, что пожарного нельзя послать в огонь, его можно повести за собой – неважно, реальный это пожар или просто тренировка. Начальник шестой части старается всегда быть рядом, вовремя подставляет плечо, направляет.

– Чтобы все успевать и достигать поставленных целей, не надо быть волшебником и иметь какой-либо секрет. Просто надо с полной отдачей исполнять свои должностные обязанности, не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую, не закапываться в бумаги, не сетовать на тяжелое положение в стране, – рассуждает он.

Между жизнью

и смертью

Плотно засел в памяти пожар, произошедший в июне 2013 года в Кургане по улице Томина. В то время Василий Олегович был замом начальника третьей пожарной части. Горел производственный корпус. Огонь быстро распространялся, этому способствовали плотная застройка территории, очень жаркая засушливая погода и сильный порывистый ветер. Мог пострадать дачный кооператив.

– Пожару был присвоен максимальный ранг – «вызов №3». Взорвалась цистерна с дизельным топливом емкостью 500 литров. До сих пор помнится это жаркое дыхание стихии, где плавился металл и текли стекла. Ни у кого не дрогнула рука. В считанные минуты мы произвели расстановку сил, подали стволы на тушение очага пожара и охлаждение второй идентичной емкости с топливом. Благодаря слаженным действиям команды, второго взрыва мы не допустили, – говорит наш герой.

Наш знакомый не очень любит хвастаться своими достижениями, но кое-что нам все же удалось выяснить. Приказом МЧС России № 351-К

от 22.07.2013 года он награжден медалью « За отвагу на пожаре». На том самом пожаре.

Романтика

Этим летом будет уже 10 лет, как Василий Олегович служит в системе МЧС. Жизненное кредо – добросовестный подход к делу и полная отдача любимой профессии.

– Порой ловлю себя на мысли, что работа занимает 85% от всего моего времени. Все остальное время максимально стараюсь посвящать сыну, родным, близким, ну и, конечно, своему любимому хобби – рыбалке, – смущенно рассказывает он.

Работой своей Василий дорожит. Его привлекает постоянное движение:

– Держишь себя в тонусе, готов решать любые вопросы, независимо от положения дел. Главное в профессии – ответственность, мужественность, чуткость, понимание. Правила, которых стараюсь придерживаться на службе: ответственность, трудолюбие, пунктуальность, принципиальность. Того же требую от личного состава.

Дарить добро

В 2015 году исполнилось 25 лет со дня основания в нашем государстве новой структуры – службы спасения или, как всем известно, МЧС России. В Зауралье к этой дате организовали благотворительную акцию «25 добрых дел МЧС». Участие в ней приняли, конечно, и сотрудники шестой пожарно-спасательной части Кургана.

– Мы оказывали помощь ветеранам МЧС России, проводили работу с социально значимыми объектами, школами, детскими садами. Работа принесла хорошие плоды. В общем, город вспомнил о давно забытых «тимуровцах», – объясняет Василий Буров.

А что завтра?

Когда речь зашла о планах на ближайшее время, наш герой ни минуты не думая, ответил, что собирается усердно трудиться и повышать престиж службы в МЧС России. Что касается личной жизни – в скором времени начнется строительство дома, и не только:

– Буду воспитывать сына, он уже начинает втягиваться, интересоваться моей работой. Возможно, захочет пойти по моим стопам, мне будет приятно.

Фото Александра Кадникова и из личного архива героя публикации.