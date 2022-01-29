Жильцы вправе требовать с управкомпании уборки двора от снега

Для уборки дворовых территорий жильцам нужно обращаться, в первую очередь, в свою управляющую компанию или свое ТСЖ. Об этом во время очередного рейда «санитарного патруля», который в этот раз был посвящен очистке дворов от снега, сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Анатолий Казаков.

- Узнать название и контактные данные своей управляющей компании можно в коммунальной квитанции. Также для этого существует Интернет-ресурс «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ), где по адресу дома можно выяснить свою управляющую организацию. Еще это можно сделать у старшего по дому или своему подъезду. Этими путями можно подать заявку на уборку двора и уточнить, когда она будет проводиться, чтобы освободить территорию от припаркованных машин, - пояснил Анатолий Казаков.

Если управкомпания не реагирует на обращения жильцов, об этом нужно сигнализировать в Государственную жилищную инспекцию Курганской области. Это можно сделать письменно (г. Курган, ул. Гоголя, 25, сайт http://gji.kurganobl.ru/), через ГИС ЖКХ или по телефону «горячей линии» (8-3522) 43-21-45.

- Госжилинспекция проведет проверку и, если факт подтвердится, примет к управляющей компании соответствующие меры. Мы можем выдать ей предписание об устранении выявленных нарушений, а при их невыполнении – привлечь управляющую организацию к административной ответственности, - указал Анатолий Казаков.

По его словам, если управкомпания некачественно оказывает свои услуги, жильцы вправе требовать у нее перерасчет. Или вообще провести общее собрание жильцов и принять решение сменить управляющую организацию. Угроза потерять тех, кто, по сути, их кормит, как правило, хорошо дисциплинирует коммунальщиков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.