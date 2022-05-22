Житель Звериноголовского организовал грибную ферму благодаря соцконтракту

Фермер Звериноголовского муниципального округа из села Круглое Иван Новобранец выращивает грибы – опята и вешенки. Собственное дело он открыл благодаря социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

В середине апреля прошлого года он написал бизнес-план по организации фермы по выращиванию грибов.

План был одобрен, и уже в мае Иван Новобранец получил материальную поддержку в размере 250 тыс. руб. через соцконтракт.

Грибная ферма представляет собой всесезонную теплицу, разделенную на несколько функциональных зон: зона высадки грибных плантаций, инкубационный сектор, технологическая зона, складское помещение. На деньги, выделенные в рамках социального контракта, фермер приобрел оборудование, необходимое для запуска производства: автоклав, дробилку, ванну и материал для выращивания грибов. Производственные площади, 10 соток, заработали в сентябре.

Свою продукцию предприниматель реализует через розничный рынок, частным и корпоративным клиентам, через муниципальные и государственные организации. В планах – открытие цеха по переработке продукции.

Ферма обеспечила работой и доходом не только предпринимателя. Фермер создал еще одно рабочее место.

Материальную поддержку на оказание помощи в поиске работы с начала года уже получили 834 жителя региона, на оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства – 183, на преодоление трудной жизненной ситуации – 136 человек.