Жителей Курганской области призывают писать письма солдатам

Жителям Курганской области предлагают присоединиться к акции «Письмо солдату». Её проводит «Объединение многодетных семей города Москвы». Участники пишут письма со словами поддержки действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам, а также тем, кто сейчас выполняет воинский долг.

Чтобы присоединиться к акции, нужно отправить электронное или отсканированное письмо на адрес электронной почты — soldat@oms.msk.ru. В Кургане письма принимаются по электронной почте rdf45@mail.ru. Также можно писать на сайт российского детского фонда kurgan.detfond.org и в группу в «ВКонтакте» vk.com/rdf45.

В письме, по желанию его автора, можно указать телефон и имя на случай, если военнослужащий, который получит письмо, захочет ответить.

Руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» - Наталья Карпович отметила, что акция родилась из стремления многодетных семей быть сопричастными судьбе Родины, её настоящему и будущему, и искреннего желания поддержать тех, кто сейчас несёт воинскую службу на рубежах защиты Отечества.

«Детские письма с тёплыми словами и трогательными рисунками, полными ярких эмоций, красок и любви к окружающему миру, станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. В этой акции участвуют те люди, которым не все равно, и которые хотят выразить слова поддержки. Давайте научим наших детей помнить и уважать профессию солдата, защитника Отечества», — пояснила Наталья Карпович.

Письма с добрыми словами и пожеланиями, которые сейчас так необходимы, передадут в воинские части и ветеранские организации страны.

«Сейчас солдатам, которые находятся на передовой, нужна такая поддержка. Им важно знать, что их ждут на малой родине и поддерживают их героический поступок. Такие письма также поддержат родителей тех солдат, которые сейчас выполняют свой воинский долг», - отметила председатель Курганского областного отделения «Российского детского фонда» Наталья Сёмина.