Жители 27 курганских домов пожаловались в администрацию города на снег во дворах

27 курганцев обратились на «горячую линию» в администрацию города с вопросами по уборке снега во дворах.

Горожане, проживающие по улице Кравченко, 49 и в микрорайоне Керамзитном, 9, недовольны работой своих обслуживающих организаций. По их словам, припаркованные во дворе машины мешают технике. В связи с этим уборка проводится некачественно. Заместитель директора департамента ЖКХ Андрей Благинин отметил, что управляющим организациям будет указано, чтобы они заблаговременно предупреждали жильцов о предстоящей уборке.

Часть звонков поступила от жителей многоквартирных домов, которые пожаловались на то, что их дворы плохо чистят. Так, жительница дома № 108 по улице К. Мяготина сообщила, что управляющая компания очистила только подходы к подъездам, а тротуар и дворовой проезд - нет. Об образовании колейности на проездах во дворах рассказали жители домов № 116 по улице Гоголя и № 38 по улице Пролетарской. Жительницу дома № 106 по улице М. Горького волнует вопрос борьбы с наледью. Управляющая компания, отметила женщина, не проводит противогололедную обработку.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что каждое обращение по некачественной и несвоевременной уборке придомовых территорий будет взято на контроль. «После прошедших снегопадов этот вопрос очень актуален. Сейчас управляющие компании в усиленном режиме убирают дворовые территории и вывозят снег, но остаются точечные вопросы, которые требуют дополнительного внимания. По итогам горячей линии будет сформирован перечень домов. Специалисты ДЖКХ вместе с представителями управляющих компаний выедут на место и отработают каждое обращение», - прокомментировал Андрей Благинин.

Фото Николая Пушилина.