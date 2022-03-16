Жители Альменево приобретают сельхозживотных и получают на эти цели субсидии

Двенадцать голов КРС получили жители Альменевского муниципального округа в минувшие выходные.

Благодаря субсидиям, предоставляемым областным бюджетом, они смогли приобрести нетелей для ведения личного подсобного хозяйства.

Для этого им необходимо было выполнить ряд условий, с которыми они успешно справились, оформили документы и получили в свою собственность КРС со значительной скидкой.

- Наши граждане в основном приобретают КРС молочного направления, рассказал Сергей Прохоров, начальник сельхоуправления администрации Альменевского муниципального округа, - в этом случае им возмещается 70 процентов затрат.

В этот раз сельхозживотными обзавелись четверо жителей округа. В настоящее время, по словам Сергея Прохорова, в работе находятся еще несколько заявок на субсидии.

Напомним, возмещение затрат – 70% и 50% от стоимости скота – берет на себя региональный бюджет. И такую форму поддержки для личных подсобны хозяйств и мини-ферм. Зауральцы могут приобретать молочных коров за 30% от их стоимости.

Юлия Кондратова. Фото предоставлено Сергеем Прохоровым.